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Представителя «Бурятзолото» оштрафовали на 20 тысяч

Представителя «Бурятзолото» оштрафовали на 20 тысяч
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщила прокуратура республики

Прокуратура Окинского района проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции публичным акционерным обществом «Бурятзолото».

- Установлено, что между ПАО «Бурятзолото» и бывшим главным специалистом водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края С. заключен трудовой договор. Вопреки требованиям федерального закона «О противодействии коррупции», работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной службы, в десятидневный срок не сообщил о заключении такого договора по последнему месту службы С., - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В отношении исполнительного директора рудника «Холбинский» ПАО «Бурятзолото» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка Окинского района должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Его размер составил 20 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

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