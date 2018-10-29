Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Октября

28 Октября

Популярное

В Бурятии больница задолжала бизнесменам 18 млн

В Бурятии больница задолжала бизнесменам 18 млн
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения выявила Гусиноозёрская межрайонная прокуратура

Проверка прокуратуры установила, что Гусиноозёрская центральная районная больница» имело кредиторскую задолженность по 96 исполненным контрактам на сумму более 18 млн. рублей.

- К образованию задолженности привело совершение закупок на сумму, превышающую предусмотренные объёмы финансирования. В результате нарушены права 42 субъектов предпринимательства, - уточняют в прокуратуре.

Главному врачу больницы внесено представление. По состоянию на 22 октября 2018 года, больница погасила задолженность по исполненным контрактам на сумму более 2 млн. рублей.

Вопрос погашения задолженности находится на контроле, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.


больница прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии больница задолжала бизнесменам 18 млн
В Бурятии больница задолжала бизнесменам 18 млн
Бизнес, 29.10.2018
Нарушения выявила Гусиноозёрская межрайонная прокуратура
В Бурятии фальсифицировано 6% молочной продукции
В Бурятии фальсифицировано 6% молочной продукции
Бизнес, 26.10.2018
Об этом сообщает Роспотребнадзор
В улан-удэнском кафе готовили из небезопасного мяса
В улан-удэнском кафе готовили из небезопасного мяса
Бизнес, 26.10.2018
Почти 22 кг свинины отправили на хранение
Портреты Алексея Цыденова пользуются популярностью
Портреты Алексея Цыденова пользуются популярностью
Бизнес, 26.10.2018
Их покупают не только администрации, но и простые люди
Жители Бурятии активно жалуются на агентства недвижимости
Жители Бурятии активно жалуются на агентства недвижимости
Бизнес, 26.10.2018
Роспотребнадзор предупреждает жителей республики
В Бурятии пекарню закрыли из-за паутины, грязи и мух
В Бурятии пекарню закрыли из-за паутины, грязи и мух
Бизнес, 25.10.2018
Хлеб выпекали в антисанитарных условиях  
В Бурятии асфальт укладывали на снег (видео)
В Бурятии асфальт укладывали на снег (видео)
Бизнес, 25.10.2018
«Новые технологии», - шутят автолюбители
В Улан-Удэ закрывается единственный роллердром
В Улан-Удэ закрывается единственный роллердром
Бизнес, 24.10.2018
Роллердром работает последнюю неделю
Организации Бурятии приглашают на конкурс «Успех и безопасность»
Организации Бурятии приглашают на конкурс «Успех и безопасность»
Бизнес, 24.10.2018
Начался приём заявок на участие во всероссийском конкурсе
В Бурятии не смогли обжаловать торги перинатального центра
В Бурятии не смогли обжаловать торги перинатального центра
Бизнес, 23.10.2018
Бурятское УФАС России признало необоснованной жалобу ООО «Касада Байкал»
В Бурятии оштрафовали бизнесмена из-за железнодорожных путей
В Бурятии оштрафовали бизнесмена из-за железнодорожных путей
Бизнес, 23.10.2018
Предприниматель использовал пути с опасностью для движения

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^