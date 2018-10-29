Нарушения выявила Гусиноозёрская межрайонная прокуратура
Проверка прокуратуры установила, что Гусиноозёрская центральная районная больница» имело кредиторскую задолженность по 96 исполненным контрактам на сумму более 18 млн. рублей.
- К образованию задолженности привело совершение закупок на сумму, превышающую предусмотренные объёмы финансирования. В результате нарушены права 42 субъектов предпринимательства, - уточняют в прокуратуре.
Главному врачу больницы внесено представление. По состоянию на 22 октября 2018 года, больница погасила задолженность по исполненным контрактам на сумму более 2 млн. рублей.
Вопрос погашения задолженности находится на контроле, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии больница задолжала бизнесменам 18 млн
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