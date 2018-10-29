В Бурятии больница задолжала бизнесменам 18 млн

Нарушения выявила Гусиноозёрская межрайонная прокуратура



Проверка прокуратуры установила, что Гусиноозёрская центральная районная больница» имело кредиторскую задолженность по 96 исполненным контрактам на сумму более 18 млн. рублей.



- К образованию задолженности привело совершение закупок на сумму, превышающую предусмотренные объёмы финансирования. В результате нарушены права 42 субъектов предпринимательства, - уточняют в прокуратуре.



Главному врачу больницы внесено представление. По состоянию на 22 октября 2018 года, больница погасила задолженность по исполненным контрактам на сумму более 2 млн. рублей.



Вопрос погашения задолженности находится на контроле, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.





