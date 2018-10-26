В улан-удэнском кафе готовили из небезопасного мяса

Почти 22 кг свинины отправили на хранение



22 октября специалисты Россельхознадзора провели выездную проверку в отношении индивидуального предпринимателя Чэнь, работающего в сфере общественного питания в Улан-Удэ.



В ходе проверки обнаружен 21,6 кг шпика и свиного окорока без ветеринарно-сопроводительных документов. Как отмечают специалисты, без документов невозможно было установить безопасность продукции.



Продукция снята с переработки и оставлена на ответственное хранение, выдано предписание о предоставлении необходимых документов.



В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, с нарушителем проведена разъяснительная беседа с целью профилактики нарушений ветеринарного законодательства, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

