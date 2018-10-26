Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Октября

25 Октября

Популярное

Портреты Алексея Цыденова пользуются популярностью

Портреты Алексея Цыденова пользуются популярностью
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Их покупают не только администрации, но и простые люди

В книжных магазинах Улан-Удэ покупатели могут купить портрет главы Бурятии Алексея Цыденова. Портреты изготавливает рекламное агентство, фотография взята на официальном портале. Купить его можно всего за 50 рублей.

- Портреты люди покупают, в основном администрации районов, школы. Они вешают портрет Алексея Цыденова рядом с портретом Владимира Путина, как и положено, - прокомментировали «Байкал-Daily» в магазине.

По словам работников компании, такая практика – обычное дело. Такие же портреты изготавливали, когда Бурятией руководили Вячеслав Наговицын и Леонид Потапов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году уличный художник в Улан-Удэ, чтобы заманить заманить клиентов, написал портрет Алексея Цыденова. По словам мастера, такой подход сработал.
глава Бурятии Алексей Цыденов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Портреты Алексея Цыденова пользуются популярностью
Портреты Алексея Цыденова пользуются популярностью
Бизнес, 26.10.2018
Их покупают не только администрации, но и простые люди
Жители Бурятии активно жалуются на агентства недвижимости
Жители Бурятии активно жалуются на агентства недвижимости
Бизнес, 26.10.2018
Роспотребнадзор предупреждает жителей республики
В Бурятии пекарню закрыли из-за паутины, грязи и мух
В Бурятии пекарню закрыли из-за паутины, грязи и мух
Бизнес, 25.10.2018
Хлеб выпекали в антисанитарных условиях  
В Бурятии асфальт укладывали на снег (видео)
В Бурятии асфальт укладывали на снег (видео)
Бизнес, 25.10.2018
«Новые технологии», - шутят автолюбители
В Улан-Удэ закрывается единственный роллердром
В Улан-Удэ закрывается единственный роллердром
Бизнес, 24.10.2018
Роллердром работает последнюю неделю
Организации Бурятии приглашают на конкурс «Успех и безопасность»
Организации Бурятии приглашают на конкурс «Успех и безопасность»
Бизнес, 24.10.2018
Начался приём заявок на участие во всероссийском конкурсе
В Бурятии не смогли обжаловать торги перинатального центра
В Бурятии не смогли обжаловать торги перинатального центра
Бизнес, 23.10.2018
Бурятское УФАС России признало необоснованной жалобу ООО «Касада Байкал»
В Бурятии оштрафовали бизнесмена из-за железнодорожных путей
В Бурятии оштрафовали бизнесмена из-за железнодорожных путей
Бизнес, 23.10.2018
Предприниматель использовал пути с опасностью для движения
В Улан-Удэ снова приостановили строительство проблемной новостройки
В Улан-Удэ снова приостановили строительство проблемной новостройки
Бизнес, 23.10.2018
На объект в 111 квартале выехал замминистра строительства Бурятии. ФОТО
Древесиной в Бурятии торгуют с нарушениями
Древесиной в Бурятии торгуют с нарушениями
Бизнес, 22.10.2018
Агентство лесного хозяйство Бурятии подтвердило нарушения при реализации древесины
В Улан-Удэ запретили скандальную стройку АЗС на Левом берегу
В Улан-Удэ запретили скандальную стройку АЗС на Левом берегу
Бизнес, 22.10.2018
Строительство идёт рядом с жилыми домами

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^