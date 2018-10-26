Их покупают не только администрации, но и простые люди
В книжных магазинах Улан-Удэ покупатели могут купить портрет главы Бурятии Алексея Цыденова. Портреты изготавливает рекламное агентство, фотография взята на официальном портале. Купить его можно всего за 50 рублей.
- Портреты люди покупают, в основном администрации районов, школы. Они вешают портрет Алексея Цыденова рядом с портретом Владимира Путина, как и положено, - прокомментировали «Байкал-Daily» в магазине.
По словам работников компании, такая практика – обычное дело. Такие же портреты изготавливали, когда Бурятией руководили Вячеслав Наговицын и Леонид Потапов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году уличный художник в Улан-Удэ, чтобы заманить заманить клиентов, написал портрет Алексея Цыденова. По словам мастера, такой подход сработал.
Портреты Алексея Цыденова пользуются популярностью
Бизнес, Фото:
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