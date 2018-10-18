Бурятское УФАС прекратило дело против предприятия ЖХК

Теплоснабжающая организация законно отказалась вести расчёты по показаниям прибора учета



Бурятское УФАС прекратило рассмотрение дела о злоупотреблении доминирующим положением на рынке теплоснабжения в отношении ООО «Бичурское ЖКХ».



Дело было возбуждено по итогам рассмотрения заявления Бичурской центральной районной больницы. Её предприятие вынуждало рассчитываться за потребленное в октябре-декабре прошлого года тепло не по показаниям принятого в эксплуатацию и прошедшего поверку счетчика, а по нормативу.



Однако в ходе рассмотрения дела было установлено, что ведомости учёта за октябрь и ноябрь 2017 года содержат данные о технически невозможном подмесе и сливе воды из системы теплоснабжения больницы. Руководствуясь показаниями счётчика, теплоснабжающая организация сама должна была платить потребителю за якобы влитую в тепловую систему воду.



В соответствии с правилами коммерческого учёта тепловой энергии, в ситуации некорректной работы узла учёта потребитель обязан в течение суток известить об этом теплоснабжающую организацию и составить акт. В отсутствие извещения со стороны больницы ООО «Бичурское ЖКХ» вправе было перейти на расчёты по нормативам, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.

