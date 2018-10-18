В Иркутске уничтожат 100 пар поддельных «лабутенов»

Иркутская таможня выявила факт ввоза контрафактных женских туфель, известных как «лабутены»
В декларации на товары иркутская компания заявила товар - «обувь повседневная взрослая: туфли женские» из Китая.
При вскрытии коробок таможенники обнаружили, что «повседневной обувью» оказались женские туфли на высоком каблуке из синтетического лакированного материала бежевого, бордового и сиреневого цвета в ассортименте различных размеров с маркировкой «Lianjiamei», имеющие подошву красного цвета. Общее количество такого товара составило 100 пар (по 20 пар в каждом грузовом месте).
Подошва женских туфель красного цвета представляет собой товарный знак, зарегистрированный в международном бюро всемирной организации интеллектуальной собственности. В России данный товарный знак также внесен в реестр международных товарных знаков Роспатента.
Правообладателем данного товарного знака является французский дизайнер – модельер обуви Кристиан Лубутен (Christian Louboutin).
Представители правообладателя в Москве подтвердили, что товар является контрафактным и Кристиан Лубутен не заключал с иркутской фирмой, а также с производителем и отправителем товаров в Китае каких-либо договоров на право использования своих товарных знаков.
- Общая сумма нанесенного ущерба, по оценке правообладателя, составила около 4 миллионов рублей, так как минимальная стоимость одной пары туфель оригинального товара, по сведениям правообладателя, должна быть не менее 39,9 тысяч рублей, - отметила начальник отдела товарной номенклатуры и происхождения товаров Иркутской таможни Жанна Ильина.
Арбитражный суд Иркутской области привлёк фирму-импортёра за незаконное использование чужого товарного знака к административному наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, суд решил контрафактные туфли у владельца товара конфисковать.
Как правило, весь конфискованный контрафактный товар подлежит уничтожению, сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.
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