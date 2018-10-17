В Бурятии директоров приглашают на конкурс «Лучший руководитель»

Конкурсанты, прошедшие дистанционный этап, будут приглашены на всероссийский финал
- Талантливые и решительные управленцы востребованы везде и в государственных органах власти, и в структурах менеджмента крупных бизнес компаний России. Но выявить и помочь в карьерном росте перспективному молодому руководителю тоже задача нелёгкая. Всероссийские конкурсы, которые теперь на регулярной основе проходят в России, призваны содействовать этому процессу. Основной целью подобных конкурсов является не только трудоустройство талантливых руководителей, но и приобретение ими во время конкурса новых деловых связей, рост профессиональных компетенций, постановка в кадровый резерв на федеральном и региональном уровне, - сообщают организаторы конкурса.
Конкурсантов оценивают более 300 экспертов, которые анализируют материалы, размещённые в личном электронном кабинете, выставляют оценочные баллы по рекомендованной методике. Кроме результатов работы внешних экспертных групп будет учитываться и ряд других дополнительных параметров: востребованность материалов конкурсанта по статистике Серверов экспонирования в публичный период конкурса, результаты голосования авторизованных посетителей за данного участника в период открытого голосования и другие параметры.
Как отмечают организаторы, межрегиональный центр качества и инноваций (г. Москва), участие в конкурсе поможет завязать новые деловые знакомства, попасть в целевую программу развития кадрового резерва, обменяться опытом управленческой деятельности.
Конкурс проводится в несколько этапов. В сентябре-октябре идет прием заявок, затем на основе анкет участников дистанционно проводится отбор в следующий тур. Здесь анализируются сильные стороны конкурсантов, лидерские качества и опыт работы. Затем участникам будут предложены материалы, позволяющие повысить свою эффективность, а также консультации с различными экспертами. В полуфинале, которые пройдет в ноябре-декабре, конкурсанты получат рекомендации экспертов, смогут внести корректировки в свою работу и продемонстрируют навыки работы в команде. В январе 2019 года состоится финал, на который попадут лишь 1000 сильнейших.
Стать участниками конкурса могут руководители, заместители, начальники отделов и подразделений не старше 60 лет, имеющие российское гражданство и стаж руководящей работы не менее 2 лет, сообщили в минэкономики республики
Дополнительную информацию можно получить на сайте конкурса Лучшиеруководители.рф
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