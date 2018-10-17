Институт регионального оператора вводится со следующего года в Бурятии

С 1 января 2019 года в Бурятии начинает работать новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которая принципиально отличается от прежнего механизма



Для перехода на новую систему в Бурятии была разработана территориальная схема обращения с отходами. В республике определены 3 зоны деятельности регионального оператора.



В первую зону вошли Улан-Удэ, Северобайкальск, Баунтовский, Бичурский, Еравнинский, Заиграевский, Иволгинский, Кижингинский, Муйский, Мухоршибирский, Окинский, Северо-Байкальский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский районы.



Вторая зона охватывает Баргузинский, Кабанский, Курумканский и Прибайкальский районы. Третья - Джидинский, Закаменский, Кяхтинский и Селенгинский районы.



С февраля по июнь 2018 года проводился конкурсный отбор регионального оператора в каждой территориальной зоне, который вправе заключать договоры с операторами по сбору и транспортированию (ТКО и отвечает за весь цикл обращения с отходами. Победителем во всех трех зонах стало ООО «ЭкоАльянс». Компания, ранее базировалась в Иркутске, но после подписания договоров перерегистрировалась в республике.



Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами предполагает, что все управляющие компании, ТСЖ, собственники нежилых помещений и частных домов обязаны заключить договора с региональным оператором на вывоз ТКО.



Владельцы жилья в многоквартирных домах тоже имеют право заключить договор напрямую с региональным оператором, как с гарантирующими поставщиками электроснабжения и теплоснабжения. Такое решение должно принять общее собрание собственников жилых помещений в доме.



Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления. При этом отвечает не только за сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов, но и за их обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение.



Введение института регионального оператора изменит в целом механизм оплаты услуг по вывозу ТКО. Плата за новую коммунальную услугу будет рассчитываться исходя из тарифа и норматива накопления ТКО на одного человека. То есть, за каждого зарегистрированного в жилом помещении, а не в зависимости от площади, как это происходит сегодня.



Оказание услуги по обращению с ТКО региональным оператором относится к регулируемым видам деятельности, поэтому тариф для ООО «ЭкоАльянс» сейчас утверждается в Республиканской службе по тарифам.



В тариф закладывается не только плата за услугу по сбору, транспортированию, сортировке и обезвреживанию ТКО, но и налагающаяся для каждого жителя страны с 2019 года плата за негативное воздействие на окружающую среду и инвестиционная составляющая – расходы регионального оператора на строительство площадок для временного накопления отходов и запуска двух больших мусоросортировочных станций в Улан-Удэ, а также в посёлках Селенгинск, Баргузин, сёлах Курумкан и Мухоршибирь.



При этом управляющие компании и ТСЖ, которым жители многоквартирных домов сейчас платят за вывоз и транспортировку мусора, обязаны исключить плату за обращение с ТКО из общей суммы, начисляемой за содержание жилья. Жители Бурятии будут платить за услугу только региональному оператору.



Также управляющие организации или жители могут снизить для себя тариф, приняв на общем собрании решение о раздельном сборе мусора.



Окончательный размер тарифа для населения по трем зонам должен быть объявлен РСТ и опубликован в декабре 2018 года.



Руководство ООО «ЭкоАльянс» 12 октября провело рабочую встречу с управляющими компаниями и ТСЖ Улан-Удэ, где подробно разъяснило все изменения.

