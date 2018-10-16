В «чёрный список» попал недобросовестный подрядчик по ремонту дорог
Бурятское УФАС приняло решение о включении ООО «Меридиан» в реестр недобросовестных поставщиков. Обращение подал комитет по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района Бурятии, сообщили в пресс-службе УФАС.
В апреле текущего года заказчик объявил о проведении аукциона на содержание и ремонт автомобильных дорог общего назначения в теплый период года. Победителем торгов стало ООО «Меридиан» с ценовым предложением 2,035 млн рублей. Однако в конце лета заказчику пришлось в одностороннем порядке расторгнуть заключенный с компанией контракт в связи с нарушением срока начала выполнения работ, а также фактическим их невыполнением в течение срока исполнения контракта.
Строительная фирма в Бурятии попала в «чёрный список»
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