В детсаду «Мультяшки» в Улан-Удэ крупу хранили с нарушениями

Возбуждено административное дело



При проведении плановой проверки в частном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка детский сад «Мультяшки», находящийся в Улан-Удэ, выявлено нарушение федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».



Учреждением закуплена крупа без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. При анализе представленных деклараций установлено, что на крупу манную и на горох шлифованный действия деклараций о соответствии прекращены.



Кроме того, в помещении, где хранили крупу, отсутствовал прибор, устанавливающий относительную влажность воздуха. Температура, при которой хранили крупу, составляла +23, однако согласно маркировке крупа должна хранится при температуре не более +18.



Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела. ЧДОУ ЦРР детский сад «Мультяшки» выдано предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

