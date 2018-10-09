Возбуждено административное дело
При проведении плановой проверки в частном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка детский сад «Мультяшки», находящийся в Улан-Удэ, выявлено нарушение федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
Учреждением закуплена крупа без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. При анализе представленных деклараций установлено, что на крупу манную и на горох шлифованный действия деклараций о соответствии прекращены.
Кроме того, в помещении, где хранили крупу, отсутствовал прибор, устанавливающий относительную влажность воздуха. Температура, при которой хранили крупу, составляла +23, однако согласно маркировке крупа должна хранится при температуре не более +18.
Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела. ЧДОУ ЦРР детский сад «Мультяшки» выдано предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В детсаду «Мультяшки» в Улан-Удэ крупу хранили с нарушениями
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