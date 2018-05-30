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Бизнесменов Бурятии приглашают на китайскую выставку

Бизнесменов Бурятии приглашают на китайскую выставку
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Мероприятие проведут в октябре в Гуанчжоу

Китайская международная выставка малых и средних предприятий пройдёт с 10 по 13 октября в Гуанчжоу. Мероприятие, ставшее уже традиционным, собирает представителей бизнеса из различных государств, значительную часть которых составляют субъекты малого и среднего предпринимательства, представители профильных институтов развития, а также различных организаций инфраструктуры поддержки МСП и предпринимательских объединений.

В рамках выставки представители государственной власти, ведущие китайские и зарубежные эксперты в области экономики, руководители компаний обсудят задачи развития малого и среднего бизнеса, что может создать основу для выхода на международный рынок и ускорить развитие предпринимательства.

Основными профилями экспозиции станут - товары народного потребления: текстиль, одежда, игрушки и ремёсла, продукты питания и напитки, косметика, бытовая техника; стройматериалы, строительное и инженерное оборудование; технологии и оборудование машиностроения; медицина: оборудование, инструменты, медицинская мебель и одежда;
информационные технологии: технологии управления, информационная безопасность; народные промыслы, ремесленные изделия, ювелирные изделия; пищевая и перерабатывающая промышленность, инновационные технологии, оборудование и другие, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Бурятии.

Справка:

Первая выставка «CISMEF» прошла в 2004 году и с тех пор стала платформой для обобщения накопленного опыта, расширения границ сотрудничества между малыми и средними предприятиями всего мира, поиска новых сфер деятельности.

В прошлом году свою продукцию выставили три тысячи экспонентов из 23 стран, было зарегистрировано около 300 тысяч посетителей. В работе CISMEF в 2017 году приняли участие 43 российских компаний из 14 субъектов России на объединённой экспозиции площадью 387 квадратных метров.
 
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