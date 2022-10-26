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В Улан-Удэ на «зебре» сбили мальчика

В Улан-Удэ на «зебре» сбили мальчика
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ребёнок доставлен в больницу

Сегодня, 26 октября, по улице Забайкальская в Улан-Удэ автомобиль «Тойота Карина» сбил 12-летнего мальчика. Наезд произошёл прямо на «зебре».

- 68-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» ехал со стороны Улан-Удэ в направлении Тарбагатайского района. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 12-летнего пешехода, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Ребёнка доставили в больницу для осмотра.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на несовершеннолетнего пешехода в Бурятии был зафиксирован 7 октября: в посёлке Селенгинск также на «зебре» сбили 12-летнего мальчика. 6 октября на улице Мокрова в Улан-Удэ, и тоже на пешеходном переходе, был сбит 14-летний подросток. 4 октября в городе Кяхта под колёса автомобиля (также на «зебре») попала 11-летняя девочка. 24 сентября в селе Кырен девушка на «Тойоте Краун», не имеющая прав, сбила шестилетнего мальчика – и этот наезд тоже произошёл на пешеходном переходе.

10 августа в Улан-Удэ грузовик «КамАЗ» насмерть сбил девятилетнего мальчика.


ДТП

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