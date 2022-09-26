У девушки, управлявшей автомобилем, нет водительских прав
В субботу днём, 24 сентября, в селе Кырен Тункинского района Бурятии был сбит шестилетний мальчик. Его сбил автомобиль «Тойота Краун», которым управляла 29-летняя девушка, не имеющая водительских прав.
Наезд произошёл прямо на регулируемом пешеходном переходе.
- В результате ДТП мальчик с травмами доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 августа в Улан-Удэ грузовик «КамАЗ» насмерть сбил девятилетнего мальчика.
5 августа в Улан-Удэ «Ниссан» сбил семилетнюю девочку, которая внезапно выбежала перед машиной с игровой площадки.
4 августа в столице Бурятии произошло два наезда на детей – пострадали мальчики семи и 11 лет.
В Бурятии шестилетнего мальчика сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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