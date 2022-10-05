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В Бурятии 20-летний водитель «ВАЗа» сбил девочку

В Бурятии 20-летний водитель «ВАЗа» сбил девочку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на «зебре»

Накануне, 4 октября, на дорогах Бурятии зарегистрировано 25 аварий. В том числе в городе Кяхта в результате наезда автомобиля пострадала 11-летняя девочка.

- Около 4 часов дня 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074», следуя по улице Ленина, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка 2011 года рождения, - сообщили в УГИБДДпо Бурятии.

В результате ДТП школьница с травмами была госпитализирована в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также наезд на пешехода произошёл сегодня утром в Улан-Удэ. На Элеваторе водитель «Филдера» сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре».

ДТП

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