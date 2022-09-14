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В Бурятии в ДТП один человек погиб и трое пострадали

В Бурятии в ДТП один человек погиб и трое пострадали
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автоавария произошла на федеральной трассе

14 сентября в Кабанском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. 

По предварительным данным, на 371 км. федеральной трассы «Байкал» вблизи села Таракановка столкнулись кроссовер Honda CR-V и внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

- В результате ДТП один человек погиб на месте происшествия. Трое граждан доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Полицейские работают на месте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.


Череда смертельных ДТП в Бурятии продолжается. Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 13 сентября, в Кяхтинском районе 49-летний водитель автомобиля Toyota Harrier погиб, врезавшись в двух коров.

10 сентября в Еравнинском районе погиб 40-летний водитель, опрокинувший свой автомобиль. Машина фактически превратилась в груду металла.

7 сентября в Хоринском районе погиб водитель опрокинувшейся «Тойоты Калдина».

4 сентября погибли два человека. В Сотниково скончался 21-летний парень, сбитый на «зебре». В Бичурском районе погиб пассажир кроссовера, которым управлял пьяный водитель.

2 сентября также было две смертельных автоаварии. В Тарбагатайском районе погиб 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099». Ранним утром в центре Улан-Удэ 20-летний пьяный водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил женщину – уборщицу территорий.

1 сентября в Курумканском районе погиб водитель трактора, упавшего с моста в реку.

Август был признан очень аварийным месяцем – погибли 22 человека.


ДТП смерть

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