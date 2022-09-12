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В Бурятии в ДТП погиб 40-летний водитель

В Бурятии в ДТП погиб 40-летний водитель
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина скончался на месте

Ночью в субботу, 10 сентября, в Еравнинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 40-летний водитель, опрокинувший свой автомобиль. Машина фактически превратилась в груду металла.

- Водитель автомобиля «Ниссан Авенир», следуя по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, в километре от села Сосново-Озерское не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в республике было зафиксировано 7 сентября, в Хоринском районе Бурятии – тогда погиб водитель опрокинувшейся «Тойоты Калдина».

4 сентября погибли два человека. В Сотниково скончался 21-летний парень, сбитый на «зебре». В Бичурском районе погиб пассажир кроссовера, которым управлял пьяный водитель.

2 сентября также было две смертельных автоаварии. В Тарбагатайском районе погиб 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099». Ранним утром в центре Улан-Удэ 20-летний пьяный водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил женщину – уборщицу территорий.

1 сентября в Курумканском районе погиб водитель трактора, упавшего с моста в реку.

Август был признан очень аварийным месяцем – погибли 22 человека.


ДТП смерть

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