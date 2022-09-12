Мужчина скончался на месте
Ночью в субботу, 10 сентября, в Еравнинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 40-летний водитель, опрокинувший свой автомобиль. Машина фактически превратилась в груду металла.
- Водитель автомобиля «Ниссан Авенир», следуя по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, в километре от села Сосново-Озерское не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в республике было зафиксировано 7 сентября, в Хоринском районе Бурятии – тогда погиб водитель опрокинувшейся «Тойоты Калдина».
4 сентября погибли два человека. В Сотниково скончался 21-летний парень, сбитый на «зебре». В Бичурском районе погиб пассажир кроссовера, которым управлял пьяный водитель.
2 сентября также было две смертельных автоаварии. В Тарбагатайском районе погиб 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099». Ранним утром в центре Улан-Удэ 20-летний пьяный водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил женщину – уборщицу территорий.
1 сентября в Курумканском районе погиб водитель трактора, упавшего с моста в реку.
Август был признан очень аварийным месяцем – погибли 22 человека.
В Бурятии в ДТП погиб 40-летний водитель
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Легковушку сильно смяло
Женщину приговорили к лишению свободы
Инцидент произошёл в выходной день
Из-под трамвая пострадавшую девушку вытащил очевидец
Возбуждено уголовное дело
Пожар произошёл в гаражном кооперативе
С огнём боролся 131 человек
Мужчина выражался нецензурной бранью
Подозрительные денежные переводы заметили сотрудники банка
Пострадавших водителя и пассажиров сейчас осматривают медики
Потерпевший скончался до приезда медиков
Мужчина выловил рыбы на73 тысячи рублей
Владельца животного привлекут к ответственности
Продавать собранное мужчины не собирались
Владелец оружия предстанет перед судом