В Улан-Удэ погибшая женщина перебегала дорогу на «красный»

На кадрах видено, как женщина подходит к пешеходному переходу, смотрит на проезжую часть и начинает движение на запрещённый сигнал светофора. Женщина идёт быстро. В это время по второй полосе движения едет «Лексус». 39-летний водитель не смог избежать столкновения и совершил наезд на бегущую на «красный» женщину.







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От удара женщина отлетела на трамвайные пути. От полученных травм она скончалась на месте.











В тот же день на пешеходном переходе пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль, В Улан-Удэ произошла череда смертельных ДТП за короткое время. 23 февраля на улице Терешковой под колёсами микроавтобуса погибла пенсионерка В тот же день на пешеходном переходе пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль, насмерть сбил 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру.