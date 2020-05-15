Женщина вновь заболела коронавирусом спустя 16 дней после выписки
Жительница Бурятии заболела коронавирусом, вылечилась и заболела повторно. Об этом сегодня сообщила главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
Известно, что 21 апреля пациентка выписалась из больницы, получив, как положено, два отрицательных результата на коронавирус. Однако спустя 16 дней у женщины появились признаки ОРВИ – врач приехал на дом и взял мазок, в котором обнаружили выделение коронавирусной инфекции.
Пациентку повторно госпитализировали. В этот раз болезнь проходит тяжелее и с пневмонией.
Главврач Татьяна Сымбелова отметила, что для медиков пока непонятно что это – повторное заражение или рецидив коронавирусной инфекции.
В Бурятии на 15 мая зарегистрировано 865 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, за сутки выявили ещё 41 нового больного.
Разрастается очаг коронавируса в вахтовом посёлке в Баунтовском районе Бурятии. На сегодня из этого очага коронавирусом заболели 67 вахтовиков – это почти четверть от всего количества работников предприятия.
Лидером по уровню заболеваемости коронавирусом остаётся Кижингинский район. Накануне было принято решение закрыть его на двухнедельный карантин – запрещён не только въезд и выезд, но и перемещение между сёлами внутри самого района.
Жительница Бурятии повторно заболела коронавирусом
Происшествия, Фото:
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