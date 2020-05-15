17 человек госпитализировали
В Бурятии на утро 15 мая зарегистрировано 865 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, за сутки выявили ещё 41 нового больного.
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщила, что всего под медицинским наблюдением находятся четыре тысячи человек, среди которых 1950 – контактные лица, около двух тысячи человек – прибывшие из других регионов.
Как сообщал «Байкал-Daily», новый очаг коронавируса появился в вахтовом посёлке в Баунтовском районе. Елена Кузьмина сообщила, что на сегодня из этого очага коронавирусом заболели 67 вахтовиков – это почти четверть от всего количества работников предприятия.
По словам замруководителя управления Роспотребнадзора, 17 заболевших госпитализированы, остальные лечатся в амбулаторных условиях в вахтовом посёлке – их болезнь протекает бессимптомно. Все контактные обследованы – пока положительных результатов нет.
Также в начале мая в Бурятию двумя группами вернулись вахтовики с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, где произошла вспышка коронавируса. Вторая группа прилетела 11 мая, они были направлены в обсерватор в гостинице «Улан-Удэ Парк Отель» (бывший «Гэсэр»). Весь задействованный транспорт (самолёт, автобусы, легковые автомобили) был подвергнут дезинфекционной обработке.
7 мая в обсерваторе в Прибайкальском районе один пьяный вахтовик начал буянить и даже толкнул медработника. В отношении него возбуждено административное расследование за несоблюдение ограничительных мероприятий. Кроме того, после окончания срока изоляции будет решаться вопрос о возбуждении административного производства по ст. 6.1.1 КоАП РФ.
В Бурятии коронавирусом заболели 67 баунтовских вахтовиков
Происшествия, Фото:
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