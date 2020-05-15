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В Бурятии не подтвердился случай повторного заболевания коронавирусом

В Бурятии не подтвердился случай повторного заболевания коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
К вечеру прояснилась ситуация с больной, у которой после выписки вновь оказался положительный анализ на COVID-19

В Бурятии не подтвердился случай повторного заражения коронавирусом, о котором сообщалось в первой половине дня. Как сообщал «Байкал-Daily», пациентка заболела коронавирусом, вылечилась, что показали два отрицательных анализа на COVID-19, но спустя более чем две недели сдала положительный анализ. Этот случай мог стать первым в России повторным заболеванием коронавируса.

К вечеру 15 мая стало известно, что это всё-таки не повторное заражение.

- Жительница Бурятии была госпитализирована в республиканскую клиническую инфекционную больницу 5 апреля с диагнозом COVID-19. 21 апреля была выписана после лечения и получения двух отрицательных тестов на COVID-19. 8 мая повторно госпитализирована в инфекционную больницу в связи с получением положительного теста на COVID-19. Ухудшение состояния, по мнению главного врача Татьяны Сымбеловой, возможно, связано с переохлаждением во время выхода на улицу, а также наличием хронического тонзиллита. У данной пациентки нет повторного заражения COVID-19, и данный случай может трактоваться как особенность рецидивирующего течения COVID-19, - сообщили в республиканском оперштабе.

У пациентки взяты контрольные анализы на коронавирусную инфекцию. Больная чувствует себя хорошо. Заболевание проходит в лёгкой форме.

Данный случай требует более тщательного изучения и исследования, подчёркивают в оперштабе. Управление Роспотребнадзора по Бурятии проводит соответствующее расследование, по окончанию которого можно будет делать выводы.

На 15 мая в Бурятии зарегистрировано 865 лабораторно подтверждённых случаев заражения (+41 за сутки). 
коронавирус
 
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