Круг контактных лиц составляет 278 человек
В Баунтовском районе зарегистрировано 2 случая COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Установлен круг контактных лиц 278 человек, проводится их лабораторное обследование. Заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение Баунтовской центральной районной больницы, где получают соответствующее лечение, - отметили в управлении.
В ведомстве добавили, что противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация на контроле.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 8.00 10 мая зарегистрировано 620 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 177 человек, в том числе за прошедшие сутки выписано с выздоровлением 6 человек. Умерло 5 человек (06.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020, 08.05.2020). Проходят лечение в стационарах 287 человек, на амбулаторном лечении, в пансионате 151 человек.
Коронавирус проник в ещё один район Бурятии
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