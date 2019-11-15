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Немец сбил женщину на «зебре» в Улан-Удэ

Немец сбил женщину на «зебре» в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Турист из Германии, сбивший женщину, тут же принялся помогать ей

Сегодня около 11 часов утра на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. По информации «Байкал-Daily», женщину сбил турист из Германии.


Немец ехал на автомобиле «Фольцваген» с немецкими же номерами. Он совершил наезд на женщину на пешеходном переходе.

На русском языке гражданин Германии говорит плохо. Иностранец сильно испугался. Чувствуя свою вину, он начал оказывать помощь сбитой женщине. Специально вынес походную табуретку и усадил на неё пострадавшую. Сбитая женщина сидела вся в крови.

Пострадавшей вызвали скорую помощь.


ДТП с участием иностранцев, особенно из Европы, большая редкость для Бурятии. Иногда в сводке мелькают лишь аварии, в которые попадают граждане соседней Монголии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ сбили ещё одного пешехода, и тоже на «зебре».
ДТП
 
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