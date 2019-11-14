 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Ноября

13 Ноября

Популярное

В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину

В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла сегодня утром

Сегодня утром на улице Горхонская в Улан-Удэ под колёса «Тойоты Короллы» попал 47-летний мужчина.

55-летний водитель иномарки ехал со стороны Тальцов в сторону улицы Бограда и совершил наезд на мужчину, переходящего дорогу по пешеходному переходу.

Пешехода доставили в больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 ноября в Улан-Удэ в ДТП пострадал 34-летний водитель перевернувшегося автомобиля «Део Матиз».
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии стая волков охотится на коров возле села
В Бурятии стая волков охотится на коров возле села
Происшествия, 14.11.2019
Сразу девять хищников видели местные жители недалеко от села Жаргаланта
В Бурятии горели два двухквартирных дома
В Бурятии горели два двухквартирных дома
Происшествия, 14.11.2019
Жители квартир эвакуировались самостоятельно
В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину
В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину
Происшествия, 14.11.2019
Авария произошла сегодня утром
В Улан-Удэ столкнулись хлебовозка и маршрутка
В Улан-Удэ столкнулись хлебовозка и маршрутка
Происшествия, 14.11.2019
Авария произошла в 47-м квартале города
В Ангарске студент повёлся на уловку мошенников
В Ангарске студент повёлся на уловку мошенников
Происшествия, 14.11.2019
Молодой человек собирался приобрести смартфон в Санкт-Петербурге
В Бурятии сгорела водонапорная башня
В Бурятии сгорела водонапорная башня
Происшествия, 14.11.2019
Пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки
В Бурятии мать, спрятавшая труп сына в диван, легко отделалась
В Бурятии мать, спрятавшая труп сына в диван, легко отделалась
Происшествия, 14.11.2019
Женщина случайно убила годовалого сына, спрятала тело и ушла в запой
В Бурятии авария оставила без тепла детсад и больницу
В Бурятии авария оставила без тепла детсад и больницу
Происшествия, 14.11.2019
В Тарбагатайском районе Бурятии произошла авария на теплотрассе
В Улан-Удэ виновника ДТП через суд заставили заплатить 200 тысяч
В Улан-Удэ виновника ДТП через суд заставили заплатить 200 тысяч
Происшествия, 14.11.2019
Водитель не признавал вину и не помогал пострадавшему, который стал инвалидом
В Агинском районе Забайкалья в двух ДТП погибли 11 человек
В Агинском районе Забайкалья в двух ДТП погибли 11 человек
Происшествия, 14.11.2019
Одно ДТП унесло жизни четырёх человек, во втором погибли сразу семь  
Шесть человек погибли в ДТП в Забайкалье
Шесть человек погибли в ДТП в Забайкалье
Происшествия, 14.11.2019
Микроавтобус врезался сразу в два грузовика
В квартире в Бурятии взорвалась граната
В квартире в Бурятии взорвалась граната
Происшествия, 14.11.2019
ЧП произошло во время бытового конфликта между мужчиной и женщиной
В улан-удэнской квартире на пожаре сгорели вещи
В улан-удэнской квартире на пожаре сгорели вещи
Происшествия, 14.11.2019
Жильцы дома сами потушили возгорание

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^