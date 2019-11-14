Авария произошла сегодня утром
Сегодня утром на улице Горхонская в Улан-Удэ под колёса «Тойоты Короллы» попал 47-летний мужчина.
55-летний водитель иномарки ехал со стороны Тальцов в сторону улицы Бограда и совершил наезд на мужчину, переходящего дорогу по пешеходному переходу.
Пешехода доставили в больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 ноября в Улан-Удэ в ДТП пострадал 34-летний водитель перевернувшегося автомобиля «Део Матиз».
В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину
Происшествия, Фото:
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