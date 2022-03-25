В столице Бурятии провели уже пятый «Портретный четверг». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
24 марта в центре современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ прошёл пятый по счёту «Портретный четверг» (0+).
Лариса Булатникова из Красноярска провела мастер-класс «Поиск выразительности в портрете». Моделью выступил Александр Хандажапов — заслуженный артист Бурятии, солист оперной труппы Бурятского театра оперы и балета.
Лариса Булатникова — выпускница Красноярского государственного художественного института кафедры «Графика» по специальности «Художник-график». Преподаватель дисциплин «Рисунок», «Специальная графика», «Техника графики» кафедры «Дизайн графический» Сибирского государственного института искусств имени Д. Хворостовского, лауреат и дипломант международных, всероссийских, межрегиональных выставок и фестивалей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе мастер-класс для художников провёл Сергей Назаров из Красноярска, а моделью стала балерина Анна Петушинова. Неделей ранее позировал известный в Бурятии коллекционер Анатолий Сахиров. 3 марта в качестве модели выступил солист Бурятского театра оперы и балета Эдуард Жагбаев. «Героиней» же первого «Портретного четверга» стала телеведущая Юлия Пермякова.
В Улан-Удэ моделью «Портретного четверга» стал оперный певец
Общество, Фото:
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