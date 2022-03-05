В Улан-Удэ продолжаются «Портретные четверги»

3 марта в центре современного искусства «Залуу» прошёл второй натурный вечер в рамках мероприятия «Портретные четверги», куратором которого стал красноярский художник-график Александр Мортаев. Позировал участникам проекта солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Республики Бурятия Эдуард Жагбаев.
Художник Александр Мортаев родом из Горной Шории, член Союза художников России, доцент Сибирского государственного института искусств имени Хворостовского, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Живёт и работает в Красноярске. Создаёт произведения в жанре станковой графики, фотографии и инсталляции.
На мастер-классе он работал с использованием бумаги и мягкого графитного карандаша.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый из восьми натурных вечеров состоялся 24 февраля. Художница из Новоалтайска Анна Фомина показала мастер-класс быстрой живописи маслом в академической технике. В качестве живой натуры выступила телеведущая Юлия Пермякова. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.
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