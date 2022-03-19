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В Улан-Удэ моделью «Портретного четверга» стала балерина

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Участникам «Портретного четверга» показали нетривиальный способ работы с масляными красками. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

17 марта в центре современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ прошёл очередной «Портретный четверг» (0+).

Сергей Назаров из Красноярска провёл мастер-класс «Портрет с натуры в экспериментальной технике». Сергей показал нетривиальный способ работы с масляными красками. А перед самим мастер-классом художник рассказал участникам в формате небольшой лекции подробнее о технологии масляной живописи. Сергей также рассказал о копийной практике в Эрмитаже, руководителем которой он является в Сибирском государственном институте искусств имени Хворостовского. Художник показал свои и студенческие работы маслом.

Сергей Назаров — член Союза художников России и член правления всероссийской творческой общественной организации Союза художников в Красноярске. Преподаватель Сибирского государственного института искусств и Красноярского государственного художественного училища.

Моделью «Портретного четверга» стала балерина бурятского театра оперы и балета, заслуженная артистка Бурятии, номинант премии «Золотая маска» Анна Петушинова.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе натурщиком для художников стал известный в Бурятии коллекционер Анатолий Сахиров. 3 марта позировал солист Бурятского театра оперы и балета Эдуард Жагбаев. Неделей ранее в качестве живой натуры выступила телеведущая Юлия Пермякова.


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