«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
10 марта в центре современного искусства «Залуу» прошёл очередной «Портретный четверг». Куратором рисования углём с натуры стал стрит-арт художник из Иркутска Василий Каптырев, а натурщиком — Анатолий Сахиров, известный в Бурятии коллекционер.
В Улан-Удэ прошло уже два таких мероприятия. На первом из них натурщицей была телеведущая Юлия Пермякова. Мастер-класс давала художница из Новоалтайска Анна Фомина.
На втором - солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Республики Бурятия Эдуард Жагбаев. Красноярский художник Александр Мортаев создаёт произведения в жанре станковой графики, фотографии и инсталляции. Он поделился своими знаниями с участниками проекта.
В Улан-Удэ натурщиком «Портретного четверга» стал коллекционер
Общество, Фото:
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