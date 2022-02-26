Художница из Новоалтайска дала мастер-класс для улан-удэнцев

В республике проходят «Портретные четверги». Представляем фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ стартовал интерактивный художественно-образовательный проект «Портретные четверги». Первый из восьми натурных вечеров состоялся 24 февраля. Художница из Новоалтайска Анна Фомина показала мастер-класс быстрой живописи маслом в академической технике. В качестве живой натуры выступила телеведущая Юлия Пермякова.
Всех интересующихся изобразительным искусством жителей республики приглашают на еженедельные сеансы по натурному рисованию в различных техниках рисунка и живописи — карандашом, углём, тушью, пастелью, акварелью, маслом. Для работы над портретом с собой можно приносить любые графические художественные материалы, краски, кисти, бумагу, планшет. Мольберты предоставит центр развития культуры и современного искусства «Залуу».
Завершится проект в апреле итоговой выставкой с работами кураторов и участников проекта.
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