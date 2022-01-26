В Бурятии рекордный прирост заболевших COVID-19 – больше 600

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии, резко взлетевшая на фоне прихода особо заразного омикрон-штамма, продолжает ставить рекорды. За прошедшие сутки впервые за всё время зафиксировали более 600 заражённых, а именно 631.
Четвёртый день подряд обновляются рекорды суточного прироста. Так, позавчера было 527 заражённых, за день до этого 503, до этого 353 (и это тогда казалось очень большим скачком). Для сравнения, всего месяц назад, в 20-х числах декабря суточный прирост колебался возле отметки «+200»
Общее число зарегистрированных случаев заболевания за всё время в Бурятии достигло 81 766. Из них 46% (38 215) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели за минувшие сутки 263 пациента.
Несмотря на гигантский рост заболеваемости в целом, количество летальных исходов держится примерно на том же уровне, что и прежде. Так, накануне скончались шестеро больных ковидом. О них известно, что они были старше 65 лет. Позавчера также умерли шесть пациентов. Отметим, летом, в разгар третьей волны коронавируса (когда суточный прирост был больше 200 и 300 человек) умирали и по 20 и более пациентов ежедневно.
Всего с начала пандемии в Бурятии скончались от коронавируса 2586 человек.
Число госпитализированных растёт. Сегодня в стационарах лечатся 1198 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 97 человек больше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находятся 101 пациент (из них старше 65 лет – 46 человек). На ИВЛ – 39 пациентов.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1415 коек: занято – 1198, свободно 217 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,7%.
А вот прирост амбулаторных больных и людей под наблюдением значительный. Сейчас таких человек 7297. Это на 1,4 тысячу больше, чем днём ранее.
Число контактных лиц превысило 20 тысяч и составляет 20 115 человек. Отметим, накануне их было менее 17-ти тысяч.
Как сообщал «Байкал-Daily», заболеваемость резко выросла после выявления в Бурятии первых больных омикрон-штаммом коронавируса. Этот штамм отличается особой заразностью. «Новый штамм в пять-семь раз более заразен предыдущего дельта-штамма. Если население будет кучно располагаться на открытой местности, то многократно повышается заражение и распространение нового штамма коронавируса», - поясняли ранее в управлении Роспотребнадзора.
В связи с ухудшением эпидситуации республиканский оперштаб 24 января принял дополнительные ограничительные меры. Обучение в школах Улан-Удэ и ряда населённых пунктов в районах, а также в ССУЗах и ВУЗах переведено на дистанционное обучение. Временно приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в ТЦ, ТРЦ, в отдельно стоящих зданиях. Ограничено проведение массовых мероприятий. Работа предприятий общественного питания сокращена до 23 часов. Приостановлены занятия физкультурой и спортом контактными игровыми видами спорта в объектах спорта, за исключением тренировочного процесса членов сборной (фитнес-клубы под этот запрет не попадают). На закрытый режим работы переведены организации социального обслуживания населения (для граждан пожилого возраста, детские центры помощи семьи и детям). Концерт группы «Чайф» перенесён на период, когда эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной.
В Бурятии появились первые детсады, закрывшиеся из-за COVID-19. Кроме того, в десятках детсадов на карантин ушли группы. Так, в Улан-Удэ, по данным на 25 января, в 43 муниципальных детских садах было закрыто 69 групп.
В Улан-Удэ разворачивают дополнительные ковидные койки. Так, моностанционар создают на базе нового корпуса республиканского клинического онкологического диспансера. Также стационар для борьбы с COVID-19 открылся в детской республиканской клинической больнице по улице Модогоева.
Все стационарные учреждения для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также организации социальной помощи семье и детям вновь перешли на режим работы «тотальная изоляция».
В Бурятии усилили работу единого номера 122, который предназначен для обращения пациентов с COVID-19 и ОРВИ.
В Улан-Удэ поручено усилить работу мобильных групп по поиску подростков без сопровождения взрослых в кинотеатрах и торговых центрах.
К слову, в соседней Иркутской области 24 января также было зарегистрировано более 600 новых заболевших. В Якутии, количество населения которой схоже с Бурятией, цифры ещё выше – более 1,7 тысячи заболевших за сутки.