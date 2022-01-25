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В Бурятии на фоне взрывного роста COVID-19 закрывают детсады

В Бурятии на фоне взрывного роста COVID-19 закрывают детсады
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Частичное и полное закрытие детсадов вводят из-за роста ОРВИ и коронавируса

В Бурятии появились первые детсады, закрывшиеся на фоне рекордного роста заболеваемости COVID-19.

По данным на 25 января в Бурятии из-за коронавируса полностью закрыли два детских сада. Это Толтойский и Ниловский детсады, которые находятся в Тункинском районе. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе минобрнауки республики. 

Ещё шесть детсадов (у них в общей сложности 144 воспитанника) полностью закрыты из-за роста заболевших ОРВИ. На карантин отправлены детские дошкольные учреждения в четырёх районах. В Бичурском районе это детсад «Ромашка», в Хоринском – детсады «Колокольчик», «Ёлочка», «Наран», в Мухоршибирском – «Нарсата», в Тункинском – Мондинский детсад

Помимо этого, десятки детсадов закрыты частично. 46 детсадов по всей республике отправлены на частичный карантин из-за COVID-19. В Улан-Удэ это коснулось более 20 дошкольных учреждений: самая сложная ситуация пока в детсаду «Ая-ганга», где закрыто пять групп, а также в детсаду «Алые паруса», где закрыто четыре группы.

Также частичный карантин из-за коронавируса введён в некоторых детсадах Прибайкальского, Иволгинского, Тункинского и Курумканского районов.

Частичный карантин по ОРВИ действует в восьми детсадах (13 группах) в Бурятии. Это пять учреждений в Иволгинском районе, два – в Закаменском и один – в Хоринском.

Как сообщал «Байкал-Daily», третий день подряд в Бурятии обновляется рекорд по приросту заражённых. За минувшие сутки, 24 января, выявлено сразу 527 новых заболевших коронавирусом.

В связи с ухудшением эпидситуации республиканский оперштаб 24 января принял дополнительные ограничительные меры. В том числе отправлены на дистанционку (за исключением 9 и 11 классов) школы Улан-Удэ и ряда населённых пунктов республики. Также на дистанционное обучение ушли студенты ссузов и вузов и учреждения дополнительного образования. Пока планируется, что дистант будет действовать до 4 февраля.


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