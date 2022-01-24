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В новом корпусе онкодиспансера в Улан-Удэ развернут ковидный стационар

В новом корпусе онкодиспансера в Улан-Удэ развернут ковидный стационар
Общество,  Фото:правительство Бурятии
В столице Бурятии разворачивают дополнительные ковидные койки

В Улан-Удэ проходят работы по разворачиванию дополнительных ковидных коек. Моностанционар для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией создают на базе нового корпуса республиканского клинического онкологического диспансера. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова отметила, что созданный в онкоцентре резерв коек будет использован только при необходимости.

- У нас пока не так сильно занимаются больничные места, то есть люди болеют легко. Это, в первую очередь, связано уже с большим процентом вакцинированных жителей и переболевших - тех, у кого есть иммунитет. Сейчас они легче проходят эту волну. Но всё равно количество заболевших людей увеличивается каждый день, и мы понимаем, что примерно через неделю у нас начнется серьёзный приток уже в больницах. У нас на сегодня подготовлены дополнительные места в больницах, более того, мы вновь построенный онкологический центр пока временно переориентируем как инфекционную больницу, это дополнительные мощности, - отмечал сегодня утром глава Бурятии Алексей Цыденов.

На 24 января, в республике в 23 стационарах развёрнуто 1188 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Занятость коечного фонда составила 87,4 %, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 

За прошедшую неделю развёрнуто 173 койки для лечения больных ковид. Для сравнения, в период «второй» волны максимально развёртывалось 2938 коек, в «третью» волну – 3613 коек.

Резервы для развёртывания дополнительного коечного фонда имеются – сегодня развёртывают дополнительно 148 коек, из них 83 койки – в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зафиксирован абсолютный рекорд по приросту заражений коронавирусом: за минувшие сутки, 23 января, выявили сразу 503 новых заражённых. В связи с ухудшением эпидситуации по заболеваемости коронавируса республиканский оперативный штаб на заседании 24 января принял дополнительные ограничительные меры.
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