Дети не должны находиться в торговых центрах без сопровождения взрослых
В Улан-Удэ мобильным группам поручено усилить проверки в торговых центрах на предмет нахождения в них групп подростков. Речь об этом шла сегодня на заседании комиссии по обеспечению безопасности детей под председательством заместителя мэра Светланы Трифоновой, сообщили в пресс-службе мэрии.
- Я прошу усилить работу мобильных групп по нахождению подростков, группами находящихся на территориях кинотеатров, торговых центров. Дети не должны без присмотра взрослых находиться там. Сегодня у нас идёт рост заболеваемости по детям, статистика тревожная. Я ещё раз обращаюсь ко всем комиссиям: пока дети находятся на дистанте, мы проводим рейды, - подчеркнула Светлана Трифонова.
Накануне стало известно, что заболеваемость COVID-19 среди школьников выросла в 6,3 раза. С 25 января по 4 февраля школы Улан-Удэ и ряда населённых пунктов в районах, а также ссузы и вузы переведены на дистанционное обучение, за исключением 9 и 11 классов. На этот же период на дистанционное обучение переведены учреждения дополнительного образования. Детсады продолжают работу в прежнем режиме.
Третий день подряд в Бурятии обновляется рекорд по приросту заражённых. За минувшие сутки, 24 января, выявлено сразу 527 новых заболевших коронавирусом.
В Улан-Удэ после рекорда заражений усилят проверки ТРЦ
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