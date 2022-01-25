Подобный режим работы будет сохраняться до улучшения эпидемиологической обстановки
С 24 января в Бурятии все стационарные учреждения для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также организации социальной помощи семье и детям вновь перешли на режим работы «тотальная изоляция». Меры приняты на основании решения республиканского оперативного штаба при главе РБ в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.
- В настоящее время персонал и проживающие прошли вакцинацию, и идёт плановая ревакцинация. Механизм работы учреждений отработан, ограничен допуск посторонних в учреждения, организовано взаимодействие с родственниками в режиме дистанционных технологий, - прокомментировала ситуацию министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В учреждениях обеспечивается мониторинг состояния здоровья сотрудников организаций, термометрия, соблюдается масочный режим, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.
Руководитель ведомства также отметила, что в подведомственных учреждениях обеспечен контроль за проведением регулярной влажной уборки, используются рециркуляторы в комнатах, столовых, фойе и коридорах помещений. Все массовые мероприятия запрещены.
Функционировать в режиме тотальной изоляции социальные учреждения будут до улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Бурятии соцучреждения перешли на режим «тотальной изоляции»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Капитальный ремонт проведут на трассе Турунтаево – Халзаново
Спортсменка завоевала две золотые и три серебряные награды
Завершилась сезонная транспортная изоляция Баргузинского заповедника
Он выступал за Московскую область
Соревнования по греко-римской борьбе по спорту глухих прошли во Владимире
В школах Улан-Удэ проходит акция «Блокадный хлеб»
Их рекомендовано перевести в онлайн-формат
Мужская команда республики стала второй
«На чаше весов - беззащитный мирный человек или беззащитная агрессивная собака», - отмечает Татьяна Думнова
Дачникам предложили на лето брать собак из приютов
Отмена концерта расстроила комиков
О желании пройти обучение заявили 123 школьника республики
Номер предназначен для обращения пациентов с COVID-19 и ОРВИ
Зверёк не побоялся близко подойти к человеку
Девушка упала на землю на глазах патруля