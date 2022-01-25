В Бурятии соцучреждения перешли на режим «тотальной изоляции»

Подобный режим работы будет сохраняться до улучшения эпидемиологической обстановки



С 24 января в Бурятии все стационарные учреждения для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также организации социальной помощи семье и детям вновь перешли на режим работы «тотальная изоляция». Меры приняты на основании решения республиканского оперативного штаба при главе РБ в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.



- В настоящее время персонал и проживающие прошли вакцинацию, и идёт плановая ревакцинация. Механизм работы учреждений отработан, ограничен допуск посторонних в учреждения, организовано взаимодействие с родственниками в режиме дистанционных технологий, - прокомментировала ситуацию министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В учреждениях обеспечивается мониторинг состояния здоровья сотрудников организаций, термометрия, соблюдается масочный режим, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.



Руководитель ведомства также отметила, что в подведомственных учреждениях обеспечен контроль за проведением регулярной влажной уборки, используются рециркуляторы в комнатах, столовых, фойе и коридорах помещений. Все массовые мероприятия запрещены.



Функционировать в режиме тотальной изоляции социальные учреждения будут до улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



