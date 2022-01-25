Номер предназначен для обращения пациентов с COVID-19 и ОРВИ
В Бурятии усилена работа единого номера 122. Позвонив по этому номеру, можно оперативно решить вопросы по оказанию медицинской помощи. Для оперативной обработки входящих звонков пациентов и сокращения времени ожидания оборудуют дополнительные линии и новые рабочие места с техническим оснащением, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- На номере 122 теперь работает 124 оператора. Мы вчера 74 места дополнительно оборудовали. В выходные дни привлекли студентов Бурятского госуниверситета для работы на горячих линиях и на номере 122, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Позвонив по номеру 122, можно решить следующие вопросы:
- вызвать врача на дом,
- общие вопросы по тестированию,
- узнать результаты на COVID-19,
- о мерах профилактики COVID-19,
- о мерах и режиме самоизоляции,
- об особенностях получение больничных листов дистанционно;
- получить необходимую информацию по вакцинации от COVID -19.
Также через номер 122 пациент может связаться напрямую с поликлиникой –сперва нужно дождаться ответа автоответчика, а после – набрать «1» и номер нужной поликлиники.
Кроме того, продолжают свою работу call-центры, которые также усилены, сейчас их обслуживает в два раза больше операторов. Они функционируют в каждой поликлинике.
Как сообщал «Байкал-Daily», третий день подряд в Бурятии обновляется рекорд по приросту заражённых. За минувшие сутки, 24 января, выявлено сразу 527 новых заболевших коронавирусом.
В Бурятии усилили работу единого номер 122
Общество, Фото:
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