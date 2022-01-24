В Бурятии обновлён рекорд по заболевшим коронавирусом – более 500

На фоне прихода в Бурятию омикрон-штаммом заболеваемость коронавирусом ставит рекорды
В Бурятии зафиксирован абсолютный рекорд по приросту заражений коронавирусом: за минувшие сутки, 23 января, выявили 503 новых заражённых.
Это выше, чем днём ранее, сразу на 150 человек. Позавчера было 353 заболевших (это также был рекордный показатель на тот день, до этого самой высокой цифрой считалось +334 – такая цифра была летом, в разгар третьей волны коронавируса). Показателей выше +400 больных за сутки не было в Бурятии никогда, и вот сегодня заболеваемость скакнула сразу выше отметки 500.
Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии за всё время достигло 80 608. Из них 46% (37 554) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели за всё время от ковида 74 488 человек. Накануне вылечились 58 человек, что в восемь раз меньше, чем выявлено новых заболевших.
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно. Накануне скончались четыре человека с коронавирусом (двое из них были старше 65 лет, двое – младше). Отметим, позавчера было шесть летальных исходов, за день до этого – семь.
С начала пандемии в Бурятии умерли 2574 больных коронавирусом.
Число госпитализированных растёт, и сегодня превысило тысячу человек. В стационарах республики сейчас получают лечение 1038 пациентов с нкоронавирусной инфекцией и подозрением на неё (+89 за сутки).
В отделениях реанимации находятся 107 пациентов (из них старше 65 лет – 50 человек). На ИВЛ – 41 пациент.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1188 коек: занято – 1038, свободно 150 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,4%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4812 человек. За сутки таких больных прибавилось сразу на 1,5 тысячи человек.
Число контактных лиц – 13 450 человек (+1,7 тыс за сутки).
Как сообщал «Байкал-Daily», заболеваемость пошла в гору на фоне выявления в Бурятии первых больных омикрон-штаммом коронавируса. Этот штамм отличается особой заразностью. «Новый штамм в пять-семь раз более заразен предыдущего дельта-штамма. Если население будет кучно располагаться на открытой местности, то многократно повышается заражение и распространение нового штамма коронавируса», - поясняли в управлении Роспотребнадзора.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с сегодняшнего дня ограничен плановый амбулаторный приём взрослого и детского населения в поликлиниках Улан-Удэ, Иволгинской, Тункинской больницах и плановый амбулаторный приём детей в Курумканской больнице. Плановая стоматологическая помощь ограничена на 50 %. Отметим, плановая стационарная медицинская помощь не приостановлена.
Часть улан-удэнских школ с понедельника перешла на дистанционный режим обучения.
В Бурятии обновлён рекорд по заболевшим коронавирусом – более 500
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