В детской больнице Улан-Удэ развернули ковидный стационар

Стационар для борьбы с COVID-19 открылся в детской республиканской клинической больнице по улице Модогоева в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
Помещения готовы к приёму пациентов, открытие состоялось 25 января в 20:00.
Накануне утром министр здравоохранения республики Евгения Лудупова проверила ход подготовки к открытию, побеседовала с работниками ДРКБ и республиканской клинической инфекционной больницы.
В стационар будут поступать дети и пациенты из семейных очагов.
- Помещение полностью готово к приёму пациентов, оснащено всем необходимым оборудованием, - сообщила Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии недавно был выявлен штамм «омикрон». Из-за того, что этот штамм заразнее своих предшественников в несколько раз, заболеваемость коронавирусом идёт вверх. В этой связи в регионе введены дополнительные ограничения, одно из них – перевод школьников на дистанционный формат обучения.