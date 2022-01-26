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В детской больнице Улан-Удэ развернули ковидный стационар

В детской больнице Улан-Удэ развернули ковидный стационар
Общество,  Фото:minzdrav_03
В стационар будут поступать дети и пациенты из семейных очагов

Стационар для борьбы с COVID-19 открылся в детской республиканской клинической больнице по улице Модогоева в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

Помещения готовы к приёму пациентов, открытие состоялось 25 января в 20:00.

Накануне утром министр здравоохранения республики Евгения Лудупова проверила ход подготовки к открытию, побеседовала с работниками ДРКБ и республиканской клинической инфекционной больницы.

В стационар будут поступать дети и пациенты из семейных очагов.

- Помещение полностью готово к приёму пациентов, оснащено всем необходимым оборудованием, - сообщила Евгения Лудупова.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии недавно был выявлен штамм «омикрон». Из-за того, что этот штамм заразнее своих предшественников в несколько раз, заболеваемость коронавирусом идёт вверх. В этой связи в регионе введены дополнительные ограничения, одно из них – перевод школьников на дистанционный формат обучения. 
коронавирус профилактика

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