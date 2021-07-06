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Коронавирус в Бурятии слегка пошёл на убыль

Коронавирус в Бурятии слегка пошёл на убыль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суточный прирост заражённых становится чуть меньше

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 307 человек.

Заболеваемость в последние два дня слегка пошла на убыль. Так, вчера заразились 307 человек, а день до этого их было 319. В предыдущие же дни выявляли более 330 новых больных, рекордным показателем является +334. 

Впрочем, даже несмотря на сегодняшнее небольшое падение, ситуация остаётся сложной. Более 300 заболевших за сутки – ещё слишком большой показатель. Ранее, ещё до локдауна, глава Бурятии Алексей Цыденов объяснял, что снятие ограничительных мер будут рассматривать, когда суточные приросты снизятся до уровня +70 заражённых.

Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 46 523. Из них 51% приходится на жителей Улан-Удэ – это 23 509 случаев заражения (+99 за сутки).

По данным минздрава Бурятии, за всё время выздоровели от ковида 42 274 человека, или 90%. Накануне вылечились 170 пациентов, также дополнительно сняты с наблюдения 620 человек.

Ситуация со смертностью остаётся тяжёлой. За последние сутки скончались сразу 24 человека. Столько же было и позавчера. Это повторение печального рекорда, который впервые зафиксировали 24 июня. Из умерших накануне большинство (17 погибших) были старше 65 лет.

Отметим, по официальным данным властей Бурятии, с начала пандемии большинство умерших пациентов с коронавирусной инфекцией (74 %) имели различные сопутствующие хронические заболевания. Чаще умирают женщины. Средний возраст умерших в Бурятии составляет 71,9 года.

За всё время в Бурятии скончались 1350 больных коронавирусом.

В стационарах республики сегодня получают лечение 3147 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 103 человека меньше, чем днём ранее.

В отделениях реанимации находится 194 пациента (+10 за сутки). Из них большинство старше 65 лет. На ИВЛ – 136 пациентов.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3605 коек: занято – 3147, свободно – 458 коек. Занятость коечного фонда составляет 87 %.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 18395 человек. За сутки таких человек прибавилось всего 55, а ведь не так давно рост был более тысячи за день.

Число контактных лиц составляет 21 098 человек.

Всего в Бурятию поступило 219 250 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 197 744 человека. Завершили вакцинацию 140 282 человека. План вакцинации – 431 580 вакцинированных до осеннего эпидсезона.

В Бурятии сегодня девятый день локдауна. Как сообщал «Байкал-Dailу», режим тотальной самоизоляции стартовал в воскресенье, 27 июня. Полный локдаун введён по аналогии с первой волной коронавируса, он будет длиться две недели – до 11 июля включительно. Закрылись практически все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих. На днях оперштаб Российской Федерации по борьбе с коронавирусом также согласовал закрытие в Бурятии федеральных торговых сетей.

Всем жителям республики, кроме имеющих сертификат о наличии прививки против коронавируса, предписано не покидать места проживания, кроме покупки продуктов, лекарств, прогулок с собаками и ещё нескольких исключений.

Дети до 14 лет обязаны находиться на улице только со взрослыми. В Улан-Удэ проходят рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественном месте без сопровождения родителей. Также действует повсеместный масочный режим.

На дорогах работают посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное, в Тункинский район. За первую неделю самоизоляции проверили более 18 тысяч автомобилей.

Улан-удэнцы массово нарушают масочный режим. Власти города назвали это «возмутительным».

В Бурятии вакцинацию от коронавируса завершили 19% населения.

Бурятию обвинили во вспышке COVID-19 в Иркутской области.

Кабанскую центральную районную больницу суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. «Выявленные нарушения привели к возникновению острого очага с множественными случаями инфекционных заболеваний среди пациентов больницы, а также медицинского персонала», - пришёл к выводу суд.

В Бурятии продолжают штрафовать туристов за то, что они не прошли обязательные тесты на коронавирус после возвращения из-за границы.
коронавирус профилактика

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