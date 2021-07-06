Коронавирус в Бурятии слегка пошёл на убыль





По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирусЗаболеваемость в последние два дня слегка пошла на убыль. Так, вчера заразились 307 человек, а день до этого их было 319. В предыдущие же дни выявляли более 330 новых больных, рекордным показателем является +334.