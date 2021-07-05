Улан-удэнцы массово нарушают масочный режим

Нарушение масочного режима власти назвали «возмутительным»



В Улан-Удэ мобильные группы продолжают регистрировать нарушения действующих санитарных правил. Игнорирование ковидных требований выявляют в магазинах, организациях, городском транспорте и на улицах, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



- Выявляются нарушения не только со стороны физических лиц, которые не соблюдают масочный режим, введенный повсеместно, но, к великому сожалению, должностные лица, сотрудники торговых предприятий также допускают нарушения. Я думаю, что это возмутительно, поэтому меры административного воздействия на субъекты предпринимательства, которые нарушают противоковидные мероприятия, будут применяться строго, - прокомментировал начальник управления общественной безопасности администрации города Михаил Слепнев.



В выходные дни, 3 и 4 июля, мобильные группы составили 43 протокола по статье 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях».



- Нарушение масочного режима должностными лицами было зафиксировано в ТК «Стройтерминал», торговом павильоне по улице Гагарина, 25, пункте выдачи товаров «Озон» ИП Нимаева А.В. ул. Сахьяновой, 9/19А, пивном баре «Duff» пр. Победы, 7, гражданами – в магазине «Автолидер» по ул. Борсоева, 3, отеле «Сибирь» по ул. Почтамская, 1, а также на улице - по пр.50-летия Октября, пр. Автомобилистов, - сообщает администрация Улан-Удэ.



Мобильные группы выявляют также нарушения заполнения журнала термометрии.



- Такие нарушения имеются в кафе «Крейзи панда» ул. Тулаева, 108 к.1, магазине кондитерских изделий «Яхонт» ул. Тулаева, 108, - говорится в сообщении мэрии. – Протокол по ранее выданному извещению за отсутствие одобрения заявки на портале «Работающая Бурятия» составлены на ИП Албитова Маргарита Анатольевна, ул. Борсоева, 2А.



Протоколы также составлены на водителей маршрутных автобусов №77 и 33 за нарушение масочного режима



- Мобильные группы также зафиксировали нарушения в федеральных торговых сетях. Эти материалы будут направляться в суд, потому что решение о закрытии федеральных торговых сетей принято. Отмечу, что большая часть федеральных сетей проявила сознательность и закрылись на период локдауна еще до принятия решения в Москве, - отметил Михаил Слепнев.



Согласно статье 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях», несоблюдение требований нормативных правовых актов республики влечёт предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы существенно возрастут: на граждан до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до восьмидесяти тысяч рублей.



В связи с осложнением эпидемиологической обстановки по COVID-19 в Улан-Удэ ежедневно рейды проводят не менее 20 мобильных групп, в том числе в вечернее время.



