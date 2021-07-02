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В Улан-Удэ родителей гуляющих по улицам детей вызывают в полицию

В Улан-Удэ родителей гуляющих по улицам детей вызывают в полицию
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Бурятии проверяют нахождение детей на улице без взрослых

По поручению заместителя мэра – председателя комитета по социальной и молодежной политике Светланы Трифоновой в Улан-Удэ проводятся межведомственные рейды по выявлению несовершеннолетних до 14 лет, находящихся в общественном месте без сопровождения родителей. В составе рейдовых групп – представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники полиции и транспортные полицейские, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Проверка прошла на улицах центральной части Октябрьского района, микрорайонов Стеклазовод, Дивизионная, Левый берег, Бурвод, Аэропорт, Исток, Загорск, Восточный, в центре города, парках и скверах, остановках общественного транспорта.

Родители и другие законные представители несовершеннолетних, находящихся в общественном месте без сопровождения, были приглашены в территориальный орган отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Также в ходе рейдов проводились профилактические беседы с подростками в возрасте 15-17 лет и взрослыми. Им объяснили правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в связи с распространением коронавируса.

Согласно указу главы Бурятии №183, во время двухнедельного локдауна установлено требование, что для детей в возрасте до 14 лет включительно нахождение и передвижение по улицам допускается только в сопровождении взрослых.

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