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В Бурятии на блокпостах проверили 18 тысяч автомобилей

В Бурятии на блокпостах проверили 18 тысяч автомобилей
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Зампред правительства Бурятии считает, что посты контроля на дорогах приведут к нужному результату

В Бурятии продолжают круглосуточную работу посты контроля движения к местам массового отдыха. За прошедшие сутки на 12 блокпостах проверено 3708 транспортных средств. 187 автомобилей не смогли проехать посты из-за отсутствия подтверждающих документов, сообщили в правительстве Бурятии.

Всего с начала первой недели самоизоляции проверено более 18 тысяч автомобилей.

- Вчера я посетил и проверил работу постов в Сотниково и в Кабанском районе. В этом направлении всегда активное движение, только в Сотниково за субботу проверено 1287 машин. Я благодарен муниципалитетам и ГИБДД за организацию работы. Особо хочу отметить Селенгинский район. Очень большая работа ведется районом для обеспечения безопасности своего населения. Пять постов организовано в районе, патрулируются водоёмы, популярные места отдыха. В целом эта работа, я уверен, даст результат, и мы сможем остановить рост заболеваемости, - отметил зампред правительства Бурятии, руководитель штаба по координации работы мобильных групп Пётр Мордовской.

Как сообщал «Байкал-Dailу», посты контроля на дорогах заработали с 27 июня. Они установлены, чтобы жители в период локдауна (до 11 июля включительно) не смогли выезжать Байкал и другие места отдыха и соблюдали самоизоляцию. Не пускают на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное и в Тункинский район.

В места отдыха допускаются только собственники домов, а также отдыхающие, которые забронировали и оплатили бронирование до 23 июня. К подтверждающим документам бронирования и оплаты гостиницы или отеля относятся:

- бланк подтверждения бронирования от сайтов бронирования с контактными телефонами гостиницы (booking.com, ostrovok, и т.д.);
- фирменный бланк организации - коллективного средства размещения с подтверждением бронирования;
- документ, подтверждающий бронирование, с подписью руководителя и печатью организации - коллективного средства размещения.

Для заселения в гостевые дома необходимо иметь результаты лабораторного обследования на коронавирус методом ПЦР, методом ИХА, полученные не ранее чем за 72 часа до дня заселения, либо сертификат о наличии прививки против коронавирусной инфекции.

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