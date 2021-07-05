Вернувшихся из-за границы жителей Бурятии оштрафовали на 420 тысяч



Интервал между обследованиями должен составлять не менее суток. До получения результатов нужно соблюдать режим изоляции на дому.



За невыполнение требований об обязательном тестировании нарушителям грозят штрафы по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ в размере от 15 до 40 тысяч рублей.





В Бурятии продолжают штрафовать туристов за то, что они не прошли обязательные тесты на коронавирус после возвращения из-за границы.Только за одну неделю, с 21 по 27 июня, было возбуждено три административных дела по ч.2 ст. 6.3 КоАП в отношении граждан, прибывших из Австрии, Армении и Чехии. Суды назначили им административные штрафы.- Всего же с 1 января 2021 года составлено 115 протоколов на граждан, вернувшихся из-за рубежа. За невыполнение требований постановления главного государственного санитарного врача РФ № 7 и отсутствие результатов тестов на COVID-19 суды назначили штрафов на общую сумму 420 тысяч рублей. На рассмотрении находится ещё 73 протокола, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.Граждане, прибывающие в Россию любым видом транспорта, должны заполнить анкету прибывающего на борту, а также специальную форму на портале госуслу до вылета в РФ.После прибытия граждане должны дважды пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда в страну. Результаты анализов нужно внести на портал госуслуг через форму «Предоставление сведений о результатах теста на коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».