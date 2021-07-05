В Бурятии ковидные нарушения в больнице привели к очагу инфекции

Заболели как пациенты больницы, так и медперсонал



В Бурятии Кабанскую центральную районную больницу суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сообщили в районном суде.



В больнице женщину, находившуюся в контакте с больным коронавирусом, поместили не в обсерватор, а в палату к трём другим пациентам. В одном из отделений при проверке журнала установлено, что отсутствует запись о проведении заключительной дезинфекции в палате после госпитализации пациента в ковидный стационар. Контактные пациенты посещали общий туалет, расположенный в середине отделения, используемый и другими пациентами отделения. У входа в одно из отделений не было антисептика для обработки рук; в санитарной комнате другого отделения отсутствовало жидкое мыло для обработки рук и антисептик.



- Также при эпидемиологическом расследовании очага коронавируса выяснилось, что площади палат в некоторых отделениях не соответствуют фактическому количеству коек в палатах. Горячая вода есть не во всех палатах, процедурных кабинетах и туалетах. В процедурных нескольких отделений умывальники не оборудованы смесителями с бесконтактным управлением. В некоторых отделениях отсутствует система приточно-вытяжной вентиляции. Также имеются дефекты и повреждения в покрытии пола в коридоре, из-за этого затрудняется проведение качественной влажной уборки с моющими и дезинфицирующими средствами, - сообщили в районном суде.



В медицинском учреждении должна проводиться ежедневная термометрия и опрос сотрудников перед началом рабочей смены. Фактически в одном отделении нет бесконтактного термометра, есть один ртутный, при этом нет ёмкости для его обработки.



Для обработки поверхностей использовали дезинфицирующие средство, содержащее концентрацию активного хлора ниже нормы.



- Выявленные нарушения создали реальную угрозу для жизни и здоровья людей в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции и привели к возникновению острого очага с множественными случаями инфекционных заболеваний среди пациентов больницы, а также медицинского персонала, - сообщили в пресс-службе Кабанского районного суда.



Суд признал юридическое лицо - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кабанская ЦРБ» - виновным в совершении административного правонарушения по 2 ст. 6.3 КоАП РФ. При назначении наказания суд принял во внимание финансовое положение больницы и назначил штраф ниже минимального размера, предусмотренного санкцией статьи, в размере 100 тысяч рублей.



Постановление стороны не обжаловали, оно вступило в законную силу.



