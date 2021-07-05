19% жителей Бурятии привились от коронавируса

Прививочная кампания в республике набирает обороты
В Бурятии вакцинацию от коронавируса завершили 19% населения, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
Первым компонентом привито 194 132 человека, или 27% от численности взрослого населения.
В Улан-Удэ завершивших вакцинацию – более 62 тысяч человек; первый компонент вакцины поставили 87 тысяч человек.
Среди районных лечебных учреждений лидером по вакцинации стала Окинская центральная районная больница (ЦРБ). Здесь вторым компонентом привито 37 % населения, первым - 47%. Всего в районе проживает 3 895 взрослых.
Следующей здесь стала Мухоршибирская ЦРБ. Завершили вакцинацию 31% населения, первым компонент получили 40%. Всего в районе живёт 16 338 взрослых. На третьем месте своеобразного рейтинга расположилась Баунтовская ЦРБ. Здесь привито 28 % и 40% взрослых соответственно.
Последней в этом списке стала Иволгинская ЦРБ с показателями 10% и 14% соответственно.
Как сообщал «Байкал-Daily», всего в республику поступило более 219 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции.
В Бурятии ковидная статистика неумолима. С 26 июня показатель ежесуточного прироста держится на отметке выше трёхсот человек. Так, за последние сутки коронавирус выявили у 319 человек. Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии в Бурятии достигло 46 216. За всё время с начала пандемии коронавирус унёс жизни 1 326 жителей Бурятии, в том числе за последние сутки – 24.
Ранее главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп населения. На прошлой неделе в интервью он объяснил причины этого решения и заявил, что обязательная вакцинация не противоречит Конституции.
Глава республики Алексей Цыденов пояснял, что непривитые от COVID-19 не будут работать с детьми и в сфере услуг.
- Не хочешь - не прививайся, только работай, пожалуйста, там, где ты не можешь представлять опасность для других людей, - заявил глава.
Обязательной вакцинации против COVID-19 в Бурятии подлежат следующие категории граждан:
- работники медицинских, образовательных организаций,
- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),
- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),
- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),
- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),
- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),
- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),
- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),
- студенты,
- лица старше 65 лет.
19% жителей Бурятии привились от коронавируса
Общество, Фото:
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