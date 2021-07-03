Федеральные торговые сети в Бурятии закроют до конца локдауна

Оперштаб Российской Федерации по борьбе с коронавирусом согласовал закрытие в Бурятии федеральных сетей до 11 июля, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Правительству Бурятии согласовали закрытие федеральных торговых сетей в период нерабочих недель, который продлится до 11 июля. Вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством зампреда правительства России Татьяны Голиковой в пятницу.
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в республике складывается сложная ситуация с коронавирусом и правительством приняты ограничительные меры.
- Мы просим согласовать закрытие федеральных торговых сетей для обеспечения эффективности ограничительных мер, а также обеспечения справедливости по отношению в региональным торговым компаниям, - сообщил Алексей Цыденов.
Предложение получило поддержку минэкономразвития России, минфина РФ, Роспотребнадзора России.
- Отметим, что после обращения правительства Бурятии большинство федеральных торговых сетей приняли самостоятельное решение о приостановлении работы с 27 июня, начала действия ограничительных мер в республике. Сейчас это требование имеет обязательный характер для всех торговых сетей непродуктового сектора, - отметили в пресс-службе.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях жители Улан-Удэ заметили, что работает сетевой магазин обуви и аксессуаров «Кари». Местная предпринимательница в соцсети опубликовала возмущение, что магазин продолжает работать в период локдауна, когда работа всех предприятий приостановлена. В Сети видео вызвало бурное обсуждение.