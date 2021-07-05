Бурятию обвинили во вспышке COVID-19 в Иркутской области

Туристы из Бурятии из-за локдауна поехали в соседний регион
В Иркутской области третья волна пандемии, как и в Бурятии, не собирается сбавлять обороты. По данным областного Роспотребнадзора, 3 июля ковид подтвердили у 319 жителей Иркутской области, выздоровели за сутки лишь 52 человека. Умерли 26 пациентов.
Вспышку коронавируса в регионе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев связывает с туристами, которые приехали из Бурятии из-за введённого в республике локдауна. Приехавшие на отдых жители Бурятии, возможно, завезли вирус. Об этом губернатор высказался во время прямой трансляции 4 июля.
- В Бурятии ввели локдаун, к нам туристы все поехали и, может быть, из-за этого даже вспышка произошла. Люди прилетали, имея преференции по перелётам. Их оттуда выпускают, и они приезжают к нам. Вот и всё, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По мнению руководителя региона, локдаун нужно вводить всем соседствующим регионам одновременно. Такая мера поможет исключить переезды как туристов, так и местных жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области с 3 июля из-за ухудшения эпидситуации ужесточили ограничительные меры. До 18 июля приостановлена деятельность в сфере услуг и развлечений, фудкортов. При посещении кинотеатра и спортзала необходимо иметь сертификат о вакцинации. Для заселения в дом отдыха, санаторий или турбазу нужен отрицательный ПЦР-тест. Отменён выезд за пределы области организованных групп детей для оздоровления или участия в массовых мероприятиях.
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