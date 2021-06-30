В Бурятии выявили 319 случаев COVID-19 за сутки

Накануне коронавирус вновь забрал жизни более 20 пациентов
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили у 319 человек. Из них 110 в Улан-Удэ.
Нынешние 319 заболевших – это всего на два человек меньше рекордного показателя. Рекорд был установлен в понедельник, 28 июня – сразу 321 заражённый. Вообще же уже пятый день подряд выявляют более 300 новых больных. Так что ситуация остаётся крайне напряжённой.
Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии в Бурятии достигло 44 578. Из них 52% (22 852) приходится на жителей Улан-Удэ.
По данным минздрава Бурятии, за всё время выздоровели от ковида 41 007 человек, или почти 92%. Накануне вылечились 207 пациентов, также дополнительно сняты с наблюдения 877 человек.
Скончались накануне 22 больных коронавирусом. Из них 16 были старше 65 лет, остальные – младше 65-ти. С начала пандемии от ковида умерли уже 1219 жителей Бурятии.
Ситуация со смертностью резко ухудшилась во второй половине июня. Никогда прежде, даже во вторую волну коронавируса, в Бурятии не умирало столько пациентов. Прежде фиксировались лишь единичные летальные исходы, были также дни без смертей. Однако с 21 июня каждый день умирает по 20 и больше больных ковидом. Пока печальный рекорд – 24 смерти за день (столько было 24 июня).
В больницах остро не хватает ресурсов. Койки стоят в коридорах, из-за нехватки мест в больнице ковидный стационар пришлось разворачивать в гостинице. На сегодня в стационарах лечатся 3160 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.
В отделениях реанимации находится 184 пациента, из них только 92 старше 65 лет. На ИВЛ 138 пациентов.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3495 коек: занято – 3160, свободно – 335 коек. Занятость коечного фонда составляет 90 %.
По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 19 210 человек. Это на 210 больше, чем днём ранее.
Число контактных лиц за сутки выросло почти на 1,2 тысячи и достигло 18 795 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в воскресенье, 27 июня в Бурятии стартовал режим тотальной самоизоляции. Полный локдаун введён по аналогии с первой волной коронавируса, он будет длиться две недели – до 11 июля включительно. Закрылись практически все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих.
Всем жителям республики, кроме имеющих сертификат о наличии прививки против коронавируса, предписано не покидать места проживания, кроме покупки продуктов, лекарств, прогулок с собаками и ещё нескольких исключений.
На улицах рейды на соблюдение этих требований проводят мобильные группы.
Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне локдауна выпустил специальное обращение к жителям. Он призвал не искать лазейки и честно отсидеть две недели дома, чтобы прервать распространение коронавируса.
С 27 июня заработали посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное, в Тункинский район.
В Бурятии для отдельных профессиональных групп введена обязательная вакцинация. Накануне глава республики Алексей Цыденов пояснил, что непривитые от COVID-19 не будут работать с детьми и в сфере услуг. «Не хочешь - не прививайся, только работай, пожалуйста, там, где ты не можешь представлять опасность для других людей», - заявил глава.
Врач-кардиолог из ковидного госпиталя Наталья Булутова призвала жителей Бурятии соблюдать режим тотальной самоизоляции и рассказала о работе в «красной зоне». «Если, вы можете свободно дышать атмосферным воздухом - вы очень счастливый человек!» - обратилась врач.
В Бурятии в связи с ростом заболеваемости в медучреждениях, где лечат инфицированных коронавирусом, стала ощущаться нехватка медицинского кислорода. Поставки организовали из Красноярского края.
На кладбищах выросло количество похорон. Проректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлинг» Жаргал Дугданов рассказал, что такой картины никогда прежде не видел.
На улицах столицы Бурятии работают мобильные группы по контролю ограничительного режима, нарушителей выявляют ежедневно.
В республике усилили контроль за соблюдением масочного режима на межмуниципальном общественном транспорте.
В Улан-Удэ от коронавируса скончалась опытная акушерка Любовь Трифонова.
Банкетый зал Capital Hall Crystal, где прошло скандальное свадебное торжество депутата Тимура Нимаева, закрыли на 90 суток.
В Бурятии выявили 319 случаев COVID-19 за сутки
Общество, Фото:
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