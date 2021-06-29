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В Улан-Удэ от коронавируса скончалась опытная акушерка

В Улан-Удэ от коронавируса скончалась опытная акушерка
Общество, 
Любовь Трифонова 47 лет трудилась в женской консультации

Ушла из жизни акушерка женской консультации городской поликлиники №1 Любовь Трифонова, сообщили в минздраве Бурятии.

Любовь Александровна окончила в 1973 году Улан-Удэнское медицинское училище (ныне республиканский базовый медколледж имени Раднаева). По распределению стала работать акушеркой в 1 родильном отделении городского родильного дома Улан-Удэ.

В 1979 году перешла на работу в женскую консультацию городского родильного дома. В 1991 году женская консультация вошла в состав нынешней городской поликлиники № 1.

Любовь Александровна трудилась в женской консультации городской поликлиники № 1 на протяжении 47 лет. За этот долгий срок она стала незаменимой коллегой. Заслужила почёт и уважение среди своих пациенток. Любовь Александровна являлась наставником молодых специалистов. Всегда могла помочь, подсказать, направить. Помогала не только своей работой, но и добрым словом. Неоднократно исполняла обязанности старшей акушерки. Работала с женщинами в социально опасном положении.

Любовь Александровна работала даже после выхода на пенсию. В своей работе видела дело всей своей жизни. Работа для неё была равноценна самой жизни. Профессию Любовь Александровна выбирала сердцем, говорят о ней коллеги.

- Так случилось, что болезнь оказалась сильнее... Ковид стремительно унёс жизнь прекрасной коллеги. Любовь Александровна ушла из жизни на 69 году жизни, - сообщили в минздраве.

Любовь Александровна со своим мужем воспитала двух детей. Есть внуки.

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд в 2019 году была награждена почётной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии решили поставить памятник медицинским работникам, погибшим от коронавируса. По данным на май 2021-го, в скорбном списке значилось девять человек.

коронавирус смерть акушерство медицинская помощь
 
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