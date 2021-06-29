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В Бурятии на кладбищах выросло количество похорон

В Бурятии на кладбищах выросло количество похорон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лама рассказал, что такой картины на кладбище никогда не видел

Проректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлинг» Жаргал Дугданов на своей странице в соцсети опубликовал пост о недавнем визите на кладбище. Он поразился большому количеству похорон

- Вчера я ездил на кладбище проводить захоронение. Вы не предоставляете, как много было похоронных процедур, только хоронили пятерых, копали четрые могилы, ещё проводили ритуал Салан (прошение земли для захоронения). И это все я увидел за один час на одном кладбище, а когда выезжали, ещё три катафалки ехали навстречу. Много раз был на кладбище, но такого ещё ни разу не видел, - признался Жаргал Дугданов.

Он обратился к жителям региона с просьбой быть ответственными, «не распространять заразу», беречь себя и других. Кроме прочего, он рассказал, как можно изменить коллективную карму.

- Хотя в астрологических прогнозах говорилось: «В год железной мыши (2020 г. – прим. ред.) проявится инфекционная болезнь и будет распространяться подобно звуку, а в год железной коровы (2021 г. – прим. ред.) размножится заразная болезнь». Согласно этим сказаниям, это происходит, и такова коллективная карма, но надо понять, что можно изменить карму, и это зависит от каждого индивидуально, и мы победим. Давайте изменим это! – призвал Жаргал Дугданов.

Верующим он посоветовал начитывать мантру Будды Медицины, Зелёной Тары и Парнашавари.

Коронавирус в Бурятии продолжает бить рекорды. За последние сутки в республике COVID-19 выявили у 321 человека. Общее число случаев заражения выросло до 44 259. 

С 27 июня по 11 июля в республике действует локдаун. Не работают все предприятия, за исключением жизнеобеспечивающих: больницы, аптеки, транспорт, продуктовые магазины и пр. Жителям региона предписано соблюдать режим тотальной самоизоляции. 
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