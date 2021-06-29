В Улан-Удэ на 90 суток закрыли банкетный зал после свадьбы депутата

Capital Hall Crystal не будет работать до середины сентября
28 июня Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес решение по банкетному зал Capital Hall Crystal, который находится в ТРЦ Capital Mall. Деятельность банкетного зала приостановлена на 90 суток, то есть до 20 сентября включительно, сообщили в пресс-службе суда.
Предприниматель признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом банкетном зале проводилось скандальное свадебное торжество депутата-коммуниста Тимура Нимаева. Он в разгар третьей волны коронавируса отмечал свадьбу, пригласив порядка ста человек.
Кадры с праздника просочились в Сеть
и вызвали среди жителей бурю негодования. В республике запрещено проведение массовых мероприятий. Так, родители выпускников детского сада смотрели на своих чад через приложение Zoom, поскольку не могли лично присутствовать в этот ответственный для ребёнка день.
Сам депутат заявил, что не жалеет о случившемся
. Свадьбы была запланирована давно и переносить мероприятие, по словам Нимаева,нельзя по наставлению лам дацана.
Capital Hall Crystal не будет работать до середины сентября
Объявление появилось в конце прошлой недели
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