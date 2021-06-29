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В Бурятии ловят безмасочников на рейсовых автобусах

В Бурятии ловят безмасочников на рейсовых автобусах
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
В республике ужесточили контроль масочного режима на межмуниципальном транспорте

В Бурятии усилили контроль за соблюдением масочного режима на межмуниципальном общественном транспорте. 

На прошедшей неделе мобильные группы минтранса Бурятии совместно с сотрудниками ГИБДД по проверили около 950 пассажиров межмуниципальных автобусов на соблюдение ими масочного режима. Составлено два административных протокола, сообщили в пресс-службе министерства.

Межмуниципальные автобусы проверяются ежедневно. Рейды проходят на маршрутах, следующих в Иволгинский, Селенгинский, Кабанский, Тарбагабайский, Мухоршибирский, Заиграевский районы. За прошедшую неделю проверено 58 транспортных средств, на двух пассажиров составлены протоколы. Нарушителям масочного режима грозит штраф до 1,5 тысяч рублей. Проверки продолжаются.

В каждом автобусе сотрудники минтранса рассказали о правилах, которые должны соблюдаться в условиях распространения COVID-19.

- К сожалению, статистика неумолима - четвёртый день подряд выявляют более 300 заболевших коронавирусом, 1197 человек умерло. Поэтому мы ещё раз напоминаем жителям республики, в том числе тем, кто продолжает работать в локдаун и пользоваться общественным транспортом о необходимости и важности соблюдения мер профилактики. Проведение рейдов в первую очередь направлено на предостережение населения от пренебрежительного отношения к угрозе заболевания коронавирусом, - сообщили в пресс-службе минтранса республики.

Все составленные протоколы направлены на рассмотрение в суд.
коронавирус профилактика общественный транспорт
 
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